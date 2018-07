Istat, dilaga la povertà in Italia. Oltre 5 milioni di cittadini in povertà assoluta

ISTAT: DILAGA LA POVERTA' ASSOLUTA IN ITALIA. Il dato arriva dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) che ha pubblicato il report "La povertà in Italia" relativo al 2017. Se il numero di famiglie in povertà assoluta torna ai livelli del 2013 (quando erano 1 milione 615mila), il numero degli individui registra invece il valore più alto dal 2005: ciò è avvenuto - spiega l'Istituto di statistica - perché la povertà assoluta si è ampliata tra le famiglie con 4 componenti e oltre e tra quelle con almeno un minore. Le famiglie in povertà assoluta sono stimate in 1,778 milioni e vi vivono 5.058 milioni di individui. L'incidenza della povertà assoluta è del 6,9% per le famiglie (era 6,3% nel 2016) e dell'8,4% per gli individui (da 7,9%). Entrambi i valori sono i più alti della serie storica.