Isole Tremiti: perle del mare Adriatico a pochi chilometri dalla costa pugliese

ISOLE TREMITI: PERLE DEL MATE ADRIATICO A POCHI CHILOMETRI DALLE COSTE PUGLIESI. Profumo di Aleppo. Mare blu. Fondali ricchi di bellezze per gli appassionati di immersioni. Coste frastagliate che fanno da contorno ad un panorama mozzafiato. Odori tipici di una tradizione culinaria marinara e pugliese. Tutto questo, e molto altro, sono le isole Tremiti, arcipelago del Mar Adriatico in provincia di Foggia composto da cinque isole, facenti parte dal 1989 della Riserva Naturale del Gargano. Le isole che costituiscono l’arcipelago in questione sono: San Nicola, San Domino, Pianosa, Caprara e Cretaccio.

Bandiera Blu per più anni consecutivi, grazie alla purezza ed alla pulizia delle acque di balneazione pronte ad accogliere un numero sempre crescente di turisti, non solo italiani, che scelgono questo paradiso naturale come meta dove trascorrere qualche giorno in pieno relax e tranquillità, lontani dalla monotona e, forse, caotica routine quotidiana.

Le Tremiti sono state rese celebri, tra l’altro, da Lucio Dalla, il quale ha trascorso per molti anni le sue vacanze qui. La bellezza e la straordinarietà del paesaggio, forse anche l’aria pulita e il profumo di salsedine hanno contribuito alla nascita di alcuni capolavori del cantautore bolognese, ancora oggi apprezzate ed amate. Uno stretto legame quello che legava le Tremiti e Lucio Dalla.

Come raggiungere le isole Tremiti?

Che si scelga di recarsi alle Tremiti da soli, con la propria famiglia o con i bambini non fa differenza. Le perle dell’Adriatico, come sono state definite, offrono una soluzione per qualsiasi esigenza del visitatore che vuole rilassarsi, immergendosi nelle acque cristalline oppure sorseggiando un drink in compagnia del Sole che illumina la natura circostante.

La tratta Vasto Tremiti ha una durata di navigazione di circa due ore ed è la più gettonata per poter raggiungere il paradiso naturale dell’Adriatico.

Le compagnie di navigazione, che offrono il servizio di trasporto e di collegamento, prevedono corse giornaliere ed anche più fasce orarie, al fine di poter soddisfare il numero dei turisti in continuo aumento. Per poter prenotare il biglietto del traghetto è sufficiente, infatti, cercare online le compagnie che erogano il servizio e confrontare le tariffe applicate.

Quali sono le isole dell’arcipelago?

Le perle dell’Adriatico, ossia le isole Tremiti, sono cinque come precedentemente scritto.

San Nicola è il capoluogo e racchiude in sé la parte storica e culturale dell’intero arcipelago. Tra fortificazioni, torri, chiese e l’Abbazia di San Nicola il turista può immergersi nella bellezza della storia architettonica che contraddistingue l’isola.

San Domino è l’isola più grande per estensione ed è, anche, quella maggiormente abitata. Particolarmente amata dai turisti che preferiscono la sabbia è la soluzione ideale in quanto l’unica porzione di spiaggia sabbiosa è la Cala delle Arene. Ma quest’isola non è solo sabbia, infatti, numerose sono le grotte che attendono pazientemente la visita dei turisti.

Le isole di Caprara e Pianosa, in realtà, sono le più piccole dell’arcipelago e fano parte della Riserva Marina Integrale. In queste aree vige il divieto di sbarco e, relativamente a Pianosa, sono vietate la pesca, le immersioni e la navigazione sotto i 500 metri dalla costa.

Cretaccio, situato tra San Domino e San Nicola, è uno scoglio che deve il suo nome alla creta di colore giallo.

Redazione Independent