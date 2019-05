Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa

Quando si decide di rinnovare l'arredamento della propria abitazione, sia riguardo a piccole modificazioni, sia per cambiamenti più impegnativi, è molto frequente dover affrontare anche problemi di manutenzione.

Spesso accade che tali situazioni siano prodotte da cause non preventivabili e che quindi richiedano opere di pronto intervento.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. Quando si sostituiscono mobili è molto facile che le pareti su cui erano appoggiati si presentino chiazzate di umidità in seguito alla condensa che di solito si forma dietro ad armadi, cassettoni o divani.

Anche i pavimenti possono mostrare segni di usura, soprattutto causati dallo sfregamento di sedie e tavoli.

Di solito è sufficiente tinteggiare i muri e lucidare i pavimenti per rinnovare completamente gli ambienti che dovranno accogliere i nuovi mobili.

Modificando l'arredamento succede spesso che l'impianto d'illuminazione debba venire adeguato alle nuove prospettive, in quanto i punti luce sono fondamentali per valorizzare i complementi d'arredo.

In questo caso sarebbe consigliabile controllare anche le prese di corrente e l'impiantistica, per garantire la massima sicurezza al locale.

In alcune situazioni può essere necessario cambiare l'assetto delle stanze per adeguarlo a nuove esigenze; ad esempio ricavare un ambiente supplementare, un corridoio o anche un ripostiglio da un sottoscala.

Il montaggio di pareti in cartongesso rappresenta la soluzione ideale poiché consente di effettuare un intervento che non richiede alcuna autorizzazione e che quindi può essere eseguito autonomamente ed in breve tempo.

Per tutti queste manutenzioni ordinarie è indispensabile servirsi di professionisti esperti ed affidabili che siano in grado di realizzare lavori ad opera d'arte.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Nel modificare l'arredamento, soprattutto in ambienti come la cucina o la stanza da bagno, succede spesso che subentri la necessità di intervenire d'urgenza in seguito a perdite d'acqua.

Quando viene sostituita una lavastoviglie, una lavatrice o un'asciugatrice, i collegamenti idraulici devono venire adeguati espressamente.

Nella stanza da bagno, il cambiamento dei sanitari è sempre motivo di preoccupazione in quanto le tubature non sono predisposte a tali modifiche.

Può succedere che uno spostamento di mobili sia causa di perdite idriche più o meno abbondanti.

Le prestazioni di pronto intervento sono sempre molto costose e spesso non riescono a garantire tempistiche veloci né professionalità adeguata.

