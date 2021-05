Insegne luminose: tipologie e guida alla scelta

Le insegne possono consumarsi con il tempo, passare di moda o semplicemente diventare meno visibili man mano che nelle vicinanze vengono installati nuovi cartelli luminosi. L'ultima cosa che vuoi è che il tuo marchio aziendale diventi invisibile e venga ignorato dai passanti.

Se la tua insegna non si distingue dalla concorrenza sotto nessun aspetto, significa che non fa più il suo lavoro e questo può influire negativamente sull'impressione che i tuoi clienti hanno di te e sulla tua attività.

Ci sono molti motivi per preferire insegne luminose: catturano l'attenzione anche a distanza e in posti affollati e possono migliorare in modo significativo la visibilità di un'azienda. Visibilità che può comportare un aumento delle vendite e dei profitti.

Ci sono diverse opzioni disponibili quando si tratta di insegne luminose per le imprese, guarda per esempio le insegne luminose Bonetti, e qui vedremo le più gettonate.

Segnaletica al Neon o LED?

A partire dagli anni '50, le insegne al Neon (tubi a fluorescenza) hanno registrato un vero e proprio boom in ambito commerciale. Note per i loro colori vivaci e appariscenti possono fare miracoli per coloro che gestiscono attività in posti molto affollati. Le insegne al Neon danno la possibilità di creare schemi di luce dinamici programmando sequenze di accensione e spegnimento tra le diverse parti.

In molti luoghi, le attività li usano ancora. Di solito puoi vederli in bar, ristoranti o negozi di alimentari. Tuttavia, queste insegne hanno una durata di vita più breve rispetto alle insegne realizzate con materiali moderni, consumano anche più energia e richiedono una manutenzione costante. Con l'evoluzione tecnologica, le insegne al Neon sono state gradualmente soppiantate dalle insegne luminose a LED. Il motivo principale è che hanno una durata maggiore e consumano molta meno energia rispetto alle controparti, pur restando estremamente accattivanti.

Insegne luminose a cassonetto

Le insegne luminose a cassonetto sono insegne illuminate elettricamente che riflettono la luce attraverso un pannello traslucido. Il pannello traslucido può essere personalizzato con il nome della tua azienda, logo, telefono, indirizzo e qualsiasi altra informazione che desideri includere. Le insegne a cassonetto sono versatili; possono essere personalizzate in una varietà di dimensioni diverse e forme, rendendole utili per applicazioni interne ed esterne.

In questa tipologie rientrano le insegne con profilo retroilluminato e logo intagliato, realizzate in genere con telaio in acciaio e pannello in alluminio intagliato o sagomato. Il logo e le lettere risultano "scavate" nell'alluminio, sul retro viene inserito un foglio di plexiglass per diffondere la luce e all'interno viene realizzato l'impianto a LED per l'illuminazione notturna.

Insegne luminose a l ettere scatolate

In questo caso l'insegna non è costituita da un "unico blocco", ma da diverse lettere dotate di illuminazione interna che vengono poi combinate per formare il nome dell'azienda. Le lettere possono essere realizzate in acciaio inox, alluminio, rame, ottone, lamiera zincata o verniciata, a seconda dell'effetto che si desidera ottenere.

Si può parlare di insegne ad illuminazione diretta quando la fonte luminosa è diretta verso l'esterno, di illuminazione indiretta quando invece è diretta verso l'interno, ovvero verso la parete retrostante, accentuando così i contorni della silhouette.

A seconda del tipo di attività che hai e del messaggio che vuoi che la tua insegna trasmetta, un esperto in comunicazione può aiutarti a decidere quale tipo di insegna luminosa personalizzata funzionerà meglio per te.

Redazione Independent