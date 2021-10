Infezioni gastrointestinali a San Valentino, al momento il sospetto é sull’acqua

Cosa sta accadendo nel Comune di San Valentino? Da giorni sono noti casi di persone che hanno cominciato a manifestare sintomi di vomito dopo avere ingerito alimenti cotti e bevuto acqua dalla rete idrica pubblica. Sulla questione, che sta allarmando la popolazione, é intervenuto il Comune con una nota ufficiale:

“Sono stati riscontrati casi di infezioni gastrointestinali nel Comune di San Valentino e nelle zone limitrofe la cui causa, se di natura virale o altro, non è ancora nota. L’ufficio tecnico ha già predisposto accertamenti per la verifica della qualità dell’acqua, nel frattempo è stato, precauzionalmente, elevato il livello di clorazione. In attesa dell’esito dei controlli, al fine di escludere la causa dovuta all’acqua, si consiglia per alcuni giorni di farne uso previa bollitura. Seguiranno aggiornamenti”.