Incidente stradale strappa alla vita l' ex consigliere Riccardo Mercante

TRAGEDIA SUL SALINELLO: MUORE EX CONSIGLIERE PENTASTELLATO. É morto ieri pomeriggio l’ex consigliere regionale Riccardo Mercante. L’esponente politico del Movimento 5 stelle aveva 50 anni ed é deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la bonifica del Salinello. Secondo quanto riportato dai soccorsi Mercante era a bordo di una moto di grossa cilindrata che si è scontrata con un Suv condotto da un uomo di 71 anni. Dolore e cordoglio nella città di Giulianova dove era conosciutissimo non solo per la sua attività politica ma anche per il lavoro di consulente finanziario. Fu tra i primi firmatari della legge per l’istituzione del Comune di Nuova Pescara per dar seguito alla volontà popolare espressa col referendum del 2014. Alla famiglia Mercante, in particolare alla moglie e i due figli, le condoglianze più sentite della redazione di AbruzzoIndependent.it.

Redazione Independent