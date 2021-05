Incendio in via Tiburtina a Pescara

Un incendio è divampato questa mattina in via Tiburtina a Pescara intorno alle 11.00. A fuoco un canneto all'interno di un terreno abbandonato, di fronte l'Istituo Tecnico Statale 'Aterno-Manthoné'. Il rogo è ancora in corso. Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Pescara, due pattuglie della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia Municipale e Carabinieri, che stanno lavorando per far defluire il traffico verso via lago di Capestrano.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Costantino Spina