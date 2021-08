Incendio Pineta Dannunziana. Parla l’agronomo: 47% delle piante da abbattere

Brutte notizie dal sopralluogo nella Riserva Naturale Regionale Pineta Dannunziana. L’agronomo incaricato dal Comune per la valutazione valutazione delle piante, Carlo Massimo Rabottini, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La ricognizione e’ partita il 2 agosto, subito dopo l’incendio, ad oggi stiamo valutando quali piante tenere in piedi e quali togliere per evitare il rischio di rottura o di schianto. Ad oggi, sulla viabilita’ ordinaria di via Nazionale Adriatica Sud e via della Bonifica, abbiamo abbattuto 58 piante, per le altre abbiamo finito il report proprio ieri e siamo in totale a 190 piante da tirare giu’, comprese le 58, contro le 220 da potare e mitigare. Parliamo di un totale di 414 piante valutate, con il 47% che va giù”, ha detto Rabottini. Insomma una stima dei danni al patrimonio arboreo cittadino molto seria per la quale sono in corso ancora stime e valutazioni.