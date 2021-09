Incendiate nella notte nove automobili a Montesilvano Colle

Incendiate nella notte nove autovetture a Montesilvano Colle. Intorno alle ore 03.00 circa sono state alle fiamme 9 autovetture parcheggiate in via Chiappinello. Dai primi accertamenti è stato riscontrato che gli incendi sono di natura dolosa in quanto è stata rinvenuta una bottiglia contenente del liquido infiammabile. Nessun ferito, per fortuna. Al momento i carabinieri della stazione di Montesilvano stanno verificando le immagini di video sorveglianza per cercare indizi sul possibili sui responsabili di questo atto vigliacco è pericoloso. Le auto sono intestate a delle società già sottoposte a sequestro in virtù di un altro procedimento penale. Tra le macchine avvolte dalle fiamme anche una Ferrari e una Maserati.