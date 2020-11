In vigore da oggi il DPCM. Tutto quello da sapere sulla 'zona gialla'

Entra in vigore oggi il nuovo DPCM e resterà in vigore fino al prossimo 3 dicembre. Durante la giornata ci si potrà spostare liberamente, dalle 22 alle 5 scatta il coprifuoco. In questa fascia oraria si potrà uscire solo "per comprovate esigenze", dunque motivi di lavoro, salute ed emergenze e, in caso di spostamenti, bisognerà avere l'autocertificazione. Il modulo va compilato con le generalità e il motivo dell'uscita e consegnato alle forze di polizia in caso di controllo. Resteranno aperti fino alle 18 bar e ristoranti, con limite massimo di 4 persone per tavolo. Dopo tale ora è consentita la consegna a domicilio (fino alle 24) e fino alle 22 si può prendere l'asporto, che però non può essere consumato nelle vicinanza dell’esercizio. Chiusi musei, cinema e teatri. I centri commerciali resteranno chiusi il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Farmacie, tabaccherie, edicole e alimentari che si trovano dentro i centri resteranno aperti. Permesso anche raggiungere un’altra regione purché anch’essa inserita in fascia gialla. Per quanto riguarda lo sport, è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche nelle aree attrezzate e parchi pubblici, ovviamente dove questi siano accessibili e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza. Come per qualsiasi altra attività, anche per quella sportiva e motoria è valido il coprifuoco. Restano aperti nella fascia gialla anche i circoli sportivi, ma è vietato l'uso degli spogliatoi. Restano chiuse, invece, piscine e palestre. Ridotte del 50% le capienze dei mezzi pubblici. Infine ci sono le raccomandazioni: non andare a trovare persone non conviventi perché gli incontri nelle abitazioni "sono occasione di contagio e si possono creare condizioni di pericolo".