IN AMERICA L'ASSILLO DEL NOKO. Due progetti di due Stati alleati, con nomi diversi ma scopi chiari e intoccabli: uccidere il leader della Corea del Nord e distruggere le strutture nucleari e missilistiche di quella nazione. Stati Uniti e Corea del Sud sono d'accordo sui due progetti. Quello americano si chiama Oplan 5015, definito "strike chirurgico", insomma l'eliminazione del nemico con metodi studiati molto attentamente. Washington non da' informazioni dettagliate sul progetto, ed e' logico. A Seul, capitale della Corea del Sud, il governo ha messo assieme una unita' di forze speciali di mille uomini allo scopo, dichiarato apertamene, di uccidere il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. E l'hanno chiamata "unita' di decapitazione". Il gruppo si avvale di esperienze in questo campo, di conosciute strike force come US Army Rangers, Delta Force, Team Six e Berretti Verdi. Ci sono stati "esperimenti "durante le ultime esercitazioni militari USA-Corea del Sud, con l'intesa di accelerare i tempi e tentare di mettere in atto il progetto prima del 2019. Tuttavia c'e' un punto non chiaro nel progetto di Seul. Nell'annuncio ufficiale del progetto si parla di "uccidere il dittatore Kim in caso di guerra". Insomma le forze sudcoreane entrerebbero in azione soltanto durante una guerra. Un controsenso. In caso di guerra partiranno missili atomici nordcoreani che metteranno in azione la forza dei loro due milioni di soldati muniti di armi potentissime e moderne. Solo allora partirebbe l'unita' di decapitazione sudcoreana? Non e' chiaro e non ha senso, almeno per noi. Il senato di Washington sembra essere dello stesso parere e attende un chiarimento, che Seul non sembra disposta a dare. Almeno per il momento.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/928279728125108225

Benny Manocchia