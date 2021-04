In Abruzzo somministrate oltre 430mila dosi di vaccino

In Abruzzo sono state 430.624 le dosi di vaccino somministrate. Lo si legge sul portale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'85,4% delle dosi ricevute dalla nostra regione, poco sotto la media nazionale (86,65), pari a 504.020 dosi così distribuite: 138.538 agli Over 80; 100.043 ai soggetti fragili e caregiver; 67.112 agli operatori sanitari e sociosanitari; 18.984 al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorative a rischio; 9.522 agli ospiti delle strutture residenziali; 31.312 alla fascia di età compresa tra 70 e 79 anni; 18.803 alla fascia di età compresa tra 60 e 69 anni; 28.781 al personale scolastico; 9.724 al comparto difesa e sicurezza; infine 7.805 vaccini destinati al altre categorie (non specificate).

Nel frattempo continua a scendere l'indice rt che si attesta intorno allo 0,78. La scorsa settimana era a 0,84. Numeri che confermano che la nostra regione resterà in zona gialla come ha anticipato il Governatore Marco Marrsilio a seguito dell'ultima riunione dell'unità di crisi regionale riguardante l'emergenza Coronavirus.