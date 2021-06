In Abruzzo partiranno il primo luglio le vaccinazioni anti covid in farmacia

ABRUZZO: DA LUGLIO CI SI VACCINA ANCHE IN FARMACIA. "Da luglio i vaccini anti Covid i si faranno anche nelle farmacie abruzzesi". Lo hanno annunciato a Pescara il referente regionale per la campagna vaccinale, Maurizio Brucchi, e l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì. Saranno le farmacie degli ospedali a garantire i rifornimenti di dosi alle oltre 200 farmacie territoriali pronte alle vaccinazioni. A quest’ultime, nelle prime 3 settimane, saranno garantite oltre 100 dosi di vaccino, una parte a mRna messaggero e un’altra a vettori virali, per poter rispondere alle richieste di vaccinazione di diverse categorie.



“Le linee guida - ha spiegato l'assessore alla Salute Verì - indicano con precisione i principi generali e i requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti Covid 19 nelle aziende produttive abruzzesi, contribuendo ad ampliare l’offerta complessiva della profilassi sulla popolazione, così da diminuire il carico sulle strutture sanitarie”. Verì ha sottolineato che per consentire l’accesso alle prestazioni anche alle aziende di piccole e medie dimensioni, è raccomandata la loro aggregazione anche con il supporto delle associazioni di categoria. “I costi di gestione e allestimento dei punti vaccinali aziendali sono a carico delle imprese che dovranno assicurare la presenza del medico – ha concluso l’assessore – Anche l’Inail ha messo a disposizione le proprie strutture e i propri operatori sanitari per la somministrazione delle vaccinazioni. La fornitura dei vaccini sarà garantita gratuitamente dalle Asl alle quali vanno indirizzate le richieste di attivazione dei punti vaccinali”.

