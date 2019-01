Il vice-premier Di Maio: "Abruzzesi votate per Sara Marcozzi"

LUIGI DI MAIO IN ABRUZZO PER SARA MARCOZZI. "Agli abruzzesi dico che hanno l'occasione di votare Sara Marcozzi presidente e cominciare a tagliare nel bilancio della Regione tutto quello che non serve e investirlo dove serve, nei servizi essenziali. Lo abbiamo fatto a livello nazionale, dove abbiamo tagliato mezzo miliardo di euro di spesa militare inutile, abbiamo tagliato i vitalizi, le pensioni d'oro, stiamo per tagliare gli stipendi dei parlamentari, abbiamo tagliato oltre un miliardo di sprechi della pubblica amministrazione, abbiamo aumentato le tasse su banche, assicurazioni e gioco d'azzardo e con quei soldi abbiamo fatto quota 100, pensioni minime piu' alte e reddito di cittadinanza". Cosi' il leader del Movimento cinque stelle Luigi Di Maio, all'Aquila per visitare il Centro servizi per anziani del Comune (ex Onpi) al quale i grillini hanno consegnato circa 8mila euro provento di risparmi della campagna elettorale delle politiche del 4 marzo scorso. Per il vice premier, si e' trattato dell'ultima tappa di un tour abruzzese che ieri lo aveva portato a Pescara e che, seppur a distanza, si e' incrociato con Matteo Salvini, che ha girato la regione per sostenere il centrodestra e la Lega, con il candidato governatore Marco Marsilio. "Vedo una grande fiducia da parte degli abruzzesi, - ha aggiunto - che non e' mai mancata in questi anni al Movimento cinque stelle. Le elezioni regionali sono delle elezioni in cui si decide il futuro della sanita', dei trasporti, degli investimenti, dei servizi pubblici, molte delle competenze regionali il governo le puo' toccare solo da lontano, di striscio, quindi abbiamo bisogno, ad esempio, di metter mani sulla sanita' e cominciare a rilanciarla perche' e' una competenza quasi esclusivamente regionale".

Redazione Independent