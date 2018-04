IL VALORE DEL GIORNALE DI PROVINCIA. Forse non tutti sanno che ogni santa mattina una sezione dell'ufficio stampa della Casa Bianca riceve una copia di tutti i giornali europei. Veramente non proprio tutti. Diciamo le testate che stuzzicano l'appetito dei cervelloni del governo. I giornali online, il web, vengono prima stampati perche' offrono il risalto necessario per apprezzare e valutare la pubblicazione. Non fanno elenchi secondo l'importanza del giornale. Ed e' giusto cosi. Certi concetti politici nascono dalla piccola pubblicazione e toccano sentimenti che i giornaloni non ottengono, bloccati come sempre sono dalla stessa "idea fissa". Tutti dicono che la neve non e' bianca, convinti di avere la forza per cambiare le idee della gente. Qualcuno ha chiesto all'ufficio di cui sopra, quale giornale ha predetto per primo l'imminente attacco USA-UK-Francia alla Siria. La risposta e' stata: un giornale locale italiano, Abruzzo Independent. E non ha aggiunto altro. Al di la' dell'importanza ( e la soddisfazione) e' giusto considerare il chiaro lavoro di chi crede nel raccontare ai lettori come stanno le cose. Pero' lo staff non ha ricevuto ...aumenti. E' tutto parte della convulsa giornata del cronista che tiene alla pubblicazione per la quale lavora.

LEGGI L'ARTICOLO "TRUMP DATTI UNA CALMATA"

Benny Manocchia