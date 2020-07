IL TURISMO IN ABRUZZO RIPARTE DAGLI HOTEL SULLA COSTA. Il 2020 non è di certo un anno fortunato per tutti coloro che lavorano nel turismo. Dal mese di marzo infatti la maggior parte dei paesi europei si è trovata costretta a fermarsi del tutto a causa del Coronavirus, un virus che ha dato vita ad una vera e propria pandemia.

La fase di lockdown è stata difficile per tutti, ma per coloro che lavorano nel turismo lo è stato ancora di più. Prenotazioni cancellate, incertezze, incapacità di comprendere se la stagione estiva avrebbe preso il via oppure no, leggi poco chiare, incassi mancati, questo e molto altro ancora è ciò che gli operatori turistici hanno vissuto.

Adesso però la situazione sta migliorando. Le restrizioni che fino a poco tempo hanno tenuto in casa, con l’impossibilità di viaggiare, tutti gli italiani sono state allentate ed è di nuovo possibile pensare alle vacanze, certo, con le dovute precauzioni. Gli operatori turistici iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel. Hanno riaperto le loro strutture ricettive, le hanno rimesse a nuovo e sanificate dopo questa emergenza sanitaria e adesso, anche se lentamente, il turismo sta ripartendo.

Ci teniamo allora a darvi alcuni utili consigli per prenotare le vostre vacanze!

Consigli utili per le vacanze 2020

Consigliamo a tutti coloro che hanno deciso di partire per una bella vacanza nonostante l'emergenza sanitaria, di non allontanarsi dall’Italia. Questo perché l'Italia è attualmente uno dei paesi meno rischiosi in assoluto, dove i casi sono diminuiti intensamente. Inoltre in Italia le regole sono ben chiare ed è quindi possibile accedere a strutture ricettive ben sanificate e dove il personale è stato formato affinché tutti gli ospiti possano vivere una vacanza in piena sicurezza. Infine è bene ricordare che in Italia disponiamo di alcune località balneari bellissime che hanno un estremo bisogno di turismo per poter consentire a vivere senza collassare sotto al peso che l’emergenza sanitaria ha portato con sé.

Tra le molte zone turistiche italiane, noi consigliamo la costa adriatica d'Abruzzo. Sono ben 133 i chilometri di costa di questa regione, con una varietà davvero incredibile di panorami. Spiagge ampie e di sabbia fine, costa frastagliata e rocciosa, spiagge selvagge e poco conosciute, ampi arenili con stabilimenti balneari e animazione durante tutta la giornata, si susseguono tra loro, un’offerta che è adatta a tutti.

Gli hotel migliori per il mare in Abruzzo

Gli abruzzesi sono persone estremamente ospitali, cordiali, gentili. Il mare d’Abruzzo è bellissimo, incantevole. Le cittadine che sorgono proprio a ridosso del mare sono ben curate, e in possesso di tutti i servizi necessari per una bella vacanza di mare, tra cui anche molti hotel lussuosi. Parlando proprio di hotel, viene naturale chiedersi quali siano i migliori di tutto l’Abruzzo. Noi ne abbiamo selezionati tre, situati in tre zone turistiche rinomate, Tortoreto infatti, Pescara e Vasto.

L’Hotel Villa Elena a Tortoreto si trova proprio a ridosso del mare. È un grande albergo elegante a 4 stelle, con camere da letto dotate di tutti i comfort e arredate con stile, in possesso di balcone privato per il proprio personale relax. L’hotel dispone di ristoranti, caffè, pizzeria e tavola calda e ha una piscina incantevole, con tanto di solarium e area idromassaggio ovviamente. È convenzionato con uno stabilimento balneare situato a poco distanza, raggiungibile con una navetta privata, a piedi o in bicicletta. Le bici possono essere noleggiate in loco.

L’Hotel Salus a Pescara si trova a pochi minuti di distanza dal centro della città, fronte mare. Si trova a poca distanza anche dal porto, appena 500 metri infatti. Dispone di una spiaggia privata riservata ai suoi ospiti, con tutti i sevizi per una vacanza di mare rilassante. Le camere sono arredate con eleganza, tutte climatizzate, ed è presente un bar aperto 24 ore su 24. L’Hotel Salus è pet friendly.

Infine ricordiamo Villa Diana a Vasto, a pochi metri di distanza dalla spiaggia. Le camere sono in possesso di tutti i comfort e sono arredate con stile, tutte climatizzate. Ogni unità permette di accedere ad una vasca privata per l’idromassaggio, per il massimo relax possibile. Servizio di ristorazione e noleggio biciclette sono tra gli altri servizi che questo hotel offre ai suoi ospiti.

Redazione Independent