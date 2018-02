Il tecnico del Pescara fa arrabbiare tutti: "Voto M5S. Gli altri non mi convincono"

ZEMAN VOTA MOVIMENTO 5 STELLE. Il tecnico del Pescara Calcio Zdenek Zeman è un uomo che divide come lo sono coloro che hanno il coraggio di prendere posizioni anche scomode. E' successo ieri quando denuncio' il doping nel mondo del calcio, e' accaduto di nuovo con il tema sensibilissimo delle imminenti elezioni politiche. "Penso - ha dichiarato il 70enne allenatore - che voterò 5 Stelle alle prossime elezioni perché propongono qualcosa di nuovo e gli altri non mi convincono". Intanto mercoledì ci sarà la presentazione del programma nazionale sport 'pentastellato'. L'appuntamento è a lle ore 11, nella sala D'Annunzio dell'Aurum di Pescara) e Zeman sarà l'ospite d'onore. Commentando la sua partecipazione all'evento politico 'Sport e Legalità' ha detto di esserestato contento che abbiano pensato anche a lui. "Io in politica? È difficile, non credo. Rimango fuori perché il mio mestiere è un altro". Infine rispondendo alle domande dei giornalisti ha chiuso la possibilità di un suo eventuale ingresso nel ipotetico Governo guidato da Luigi Di Maio, capo politico del MoVimento 5 Stelle. "Non credo che farò il ministro..". Parole che. ovviamente, hanno scatenato l'ira degli avversari di natura politica mentre in passato erano stati gli sportivi a prendersela col boemo avversario dentro e fuori i tribunali. Comunque la si veda il personaggio Zeman riesce sempre a far parlare di sè, a prescindere dai risultati professionali che ultimamente non vanno benissimo.

Redazione Independent