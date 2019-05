Il sogno del Pescara di Pillon si infrange all' Adriatico: vince il Verona 0-1

IL VERONA SI GIOCA LA SERIE A CONTRO IL CITTADELLA. Finisce qui la stagione dei biancazzurri di Bepi Pillon che, nonostante tutto, avranno da recriminare per questa occasionissima sfumata per errori imperdonabili. La finale dei play off della Serie B, che metterà in palio un posto in Serie A, sarà infatti il derby veneto tra Cittadella e Verona. Di Carmine al 29' st., su rigore, ha dato la qualificazione ai gialloblu' contro un Pescara spento ed a cui sarebbe bastato il pareggio casalingo per passare il turno ed altri due addirittura per andare nella massima Serie. Sulla gara c'è poco da dire: predominio quasi totale dei ragazzi di Aglietti tranne i primi dieci quindici minuti del secondo tempo. Nel finale espulso Scognamiglio per doppia ammonizione, tra l'altro autore di un buona gara, ma anche del fallo da penality che ha deciso il match. Il bomber Mancuso, all'ultimo secondo di gioco, ha mandato la palla in curva da pochi metri. Peccato davvero.

TABELLINO: PESCARA VERONA 0-1 (Pescara-Hellas Verona 0-0)

Marcatori: 73′ rig. Di Carmine (H)

PESCARA (4-3-3): Fiorillo 6; Balzano 6, Scognamiglio 5, Bettella 6, Pinto s.v. (18′ Del Grosso 6); Memushaj 5,5, Brugman 5.5, Crecco 5.5 (74′ Bellini 5.5); Marras 6, Mancuso 6, Sottil 6.5. A disposizione: Kastrati, Campagnaro, Del Grosso, Gravillon, Monachello, Bellini, Bruno, Perrotta, Antonucci, Del Sole, Kanoute, Ciofani. All.: Pillon 5,5

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri 6; Faraoni 6, Dawidowicz 6, Empereur 6 (21′ Bianchetti 6), Vitale 6.5; Colombatto 6 (68′ Pazzini 6.5), Gustafson 6,5, Henderson 6; Matos 6.5, Di Carmine 7, Laribi 6 (57′ Lee 6). A disposizione: Ferrari, Berardi, Munari, Marrone, Pazzini, Balkovec, Lee, Lucas, Danzi, Tupta, Almici, Bianchetti. All.: Aglietti 6.5

Arbitro: Abbattista di Molfetta 6

Note: Ammonizioni: Colombatto, Henderson, Di Carmine (H) Scognamiglio, Del Grosso (P) Espulsi: Scognamiglio (P)

