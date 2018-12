Il senatore Marco Marsilio è il candidato del centrodestra per le regionali abruzzesi

IL SENATORE MARCO MARSILIO E' IL CANDIDATO DEl CENTRODESTRA PER le REGIONALI ABRUZZSI. Il senatore dei Fratelli d'Italia (Fdi) Marco Marsilio è il candidato scelto del centrodestra alle regionali abruzzesi A comunicarlo è Ignazio La Russa, vice presidente del Senato interpellato telefonicamente dopo la riunione della coalizione convocata a Roma proprio in vista delle scadenze per le elezioni, oltre che in Abruzzo, in Sardegna, Basilicata e Piemonte.

MA CHI E' MARSILIO? In Abruzzo il suo nome non è molto noto. Anzi, a dirla tutta, sono in pochi a conoscerlo dato che la sua attività politica si è svolta, prevalentemente, nel Lazio. Sappiamo che ha 50 anni ed è laureato in filosofia. E' autore del saggio Razzismo. Un'origine illuminista. Dalla fine degli anni Ottanta e nei primi Novanta partecipa ai movimenti studenteschi e universitari e dal 1996 al 2000 è vicepresidente di Azione Giovani, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale. Dal 1993 al 1997 è stato Consigliere della I Circoscrizione (centro storico) di Roma. Consigliere comunale di Roma per tre mandati dal 1997 al 2008, in Campidoglio ha ricoperto i seguenti incarichi: capogruppo di Allenanza Nazionale, membro delle Commissioni Cultura, Urbanistica e della Commissione speciale per Roma Capitale.

L'ELEZIONE IN PARLAMENTO. Alle elezioni politiche del 2008 è stato eletto alla Camera dei Deputati col Popolo delle Libertà, in quota An, ed è stato membro della V Commissione Bilancio, Tesoro e programmazione, dove ha ricoperto la carica di Segretario di commissione. Il 21 dicembre 2012 è tra i fondatori di Fratelli d'Italia del quale ricopre l'incarico di vice Tesoriere nazionale e Portavoce della costituente regionale del Lazio. Alle elezioni politiche del 2013 è ricandidato ma non viene eletto. In quelle del 2018 diventa Senatore della Repubblica.

Redazione Independent