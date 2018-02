Il più grande attore di tutti i tempi (ultima parte)

IL PIU GRANDE ATTORE DI TUTTI I TEMPI... Marlon era pronto a fare una rivelazione. A Parigi girava 'Ultimo tango a Parigi' con Maria Schneider, per la regia di Bernardo Bertolucci, che Bud apprezzava molto. Doveva girare la scena in cui lui parlava con la moglie morta, ma non gli riusciva di piangere." E' sempre stato facile per me, ma quella volta...". Allora Bertolucci lo prese da parte e gli ricordo' quanto lui gli aveva confessato, cioe' quando Marlon, nove anni, scopri' sua madre a letto con uno sconosciuto. Bertolucci gli ricordo' quell' episodio e a Brando vennero le lacrime agli occhi. Chi ha visto il film ricordera' quella scena e la stupenda interpretazione di Brando. Parlammo anche della morte. Marlon voleva arrivare a cento anni perche' "sono curioso di vedere come e' quando si e centenari.". Poi si soffermo' sul futuro di Tetiaroa, pero' alla morte dell'attore, il figlio di Marlon prese in mano l'intero affare costruendo lussuosi alberghi invece di capanne di paglia. Chissa cosa avra' detto Bud da lassu'...





Benny Manocchia