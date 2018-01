"IL SEGRETO DELLA LUMACHINA MAGICA", UN LIBRO DI FIABE PER TUTTI. Una laurea in Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali ed una in arrivo in Giurisprudenza. Un’attivitá imprenditoriale e manageriale consolidata nel mondo della sanità. Una produzione ed un’attività artistico letteraria di tutto rilievo. Queste le peculiaritá di Omar Favoriti, giovane della Provincia dell’Aquila innamorato del proprio territorio ed intenzionato a mettersi a servizio della comunità. Favoriti con il proprio impegno é interprete di una forma concreta e lodevole di umanesimo sociale che, utilizzando le sue parole, “é teso a rivoluzionare la società mediante la parola dell’amore”. Entrando nello specifico dell’attivitá artistico letteraria, Omar é l’autore di una biografia di Papa Francesco dal titolo “Francesco il Rivoluzionario” pubblicata dalla Curcio Editore, che ha ottenuto moltissimi premi e riconoscimenti, tra cui la medaglia d’oro al Merito letterario, vendendo più di 50.000 copie. Nel 2015 fonda la “Favoriti Comunicazione”, coadiuvato dalla volontà di un gruppo di giovani impegnati nel sociale e nel volontariato, con l’intento di dare spazio ed opportunità a giovani autori e dare una voce a chiunque dimostri talento e creatività. L’obiettivo principe di queste pubblicazioni è quello di raccogliere fondi destinati ad opere benefiche mediante il coinvolgimento di associazioni e di fondazioni senza fini di lucro. L’ultima iniziativa della “Favoriti Comunicazione” é una pubblicazione dal titolo “Il segreto della lumachina magica”. L’opera letteraria è frutto della collaborazione con Ezio Cappa, Generale dell’Aeronautica Militare, e sarà presentata prossimamente. A rendere nota l’iniziativa è stato lo stesso Favoriti in un post pubblicato sul social network Facebook diventato immediatamente virale. “È con il cuore a mille che ho il piacere di annunciarvi che è terminata la stesura del libro – ha commentato Favoriti chiedendo anche il sostegno dei propri fan – e per questo vi chiedo una mano nel segnalarmi le associazioni benefiche, diffondendo la notizia”. “Il segreto della lumachina magica” é una raccolta di fiabe e vuole essere un libro per tutti, grandi e piccini, da leggere insieme prima di andare a dormire o nei momenti in cui la famiglia si riunisce. Attraverso le avventure di molteplici animali e personaggi si ha l’opportunità di riflettere sulle difficoltà e sui problemi che affrontiamo ogni giorno nella frenetica vita della società delle comunicazioni.

Redazione Independent