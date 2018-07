IL FUTURO DELL'ITALIA TRA UN SIGARO E UNO SCOTCH. Sul tavolo politico di Washington, quello che "cura" la situazione italiana, il ragionamento e' scivolato sulla riga delle "possibilita". "E' possibile, ha ventilato qualcuno del gruppo, che in Italia accada una valanga di guai; quel Di Maio (anzi, col sigaro tra i denti, dice Dai Miaio, nell'incredibile accento britannico) stia lentamente spingendo fuori quel secondo vicepremier, Salvini (anzi Selvaini) e lentamente per fare fuori la Lega e l'intero centrodestra". Gli chiedono: come? E il "possibilista" risponde: perche' in Italia sono bravissimi negli accoltellamenti di nascosto. Non tutti sono d'accordo, ma tant'e'. Sono seduti lì, pagati egregiamente, per sbucciare le possibilita' politiche delle altre nazioni. Tra uno scotch e l'altro, c'e' chi dice che si tratta di una "possibilita'" impossibile. E un altro aggiunge: altrimenti scoppierebbe una guerra civile in italia. Di guerre civili gli statunitensi se ne intendono. Ne hanno avuta una centinaia di anni fa che sconquasso' la nazione e fece morti (fratelli contro fratelli) sia nel Nord che nel Sud. Oggi si presenta la possibilita' di un'altra guerra in casa per via della California che si conporta come una moglie gelosa, in cerca di un avvocato per "farla finita". Insomma, un altro giorno nella saletta riservata ai cervelloni che dovrebbero seguire le vicende delle nazioni europee. Fumo denso di sigari, odore spesso insopportabile di ogni sorta di liquori, e parole che svaniranno nel vento non appena qualcuno aprira' la finestra.

Foto: la copertina del libro "Cronache Americane"

Benny Manocchia (USA)