Il dominio dei video nel mondo del web

IL DOMINIUO DEI VIDEO NEL MONDO DEL WEB. La rete è ormai governata dai video. Un tempo appannaggio di poche piattaforme, i filmati sono diventati lo standard di comunicazione più diffuso, tanto da sostituire spesso le stesse potentissime immagini e da diventare la base di ogni tipo di comunicazione. Che si parli di recensioni, tutorial o di messaggi pubblicitari, è il formato video quello che va per la maggiore, grazie anche alla complicità dei dispositivi sempre più potenti e delle connessioni ormai velocissime anche su mobile. Basta fare un giro su qualsiasi testata online per rendersi conto di come i vecchi banner siano stati sostituiti da filmati che partono in automatico, stessa cosa vale per il social dove, nonostante l’immagine ancora venga sfruttata per attirare l’attenzione far rallentare l’utente, sono i filmati quelli che riscuotono il successo maggiore quando si tratta di visualizzazioni e tempo speso davanti al contenuto. Padroneggiare lo strumento video diventa così una delle mansioni base di chi vuole fare marketing e di tutti i comunicatori. Allo stesso tempo, se vogliamo creare qualcosa, e dar vita a pagine web, community e progetti vari, sapere mettere in piedi un filmato o almeno una slide con musica ed effetti diventa a dir poco fondamentale.

MA COME NASCONO I VIDEO DEL WEB? L’enorme quantità di materiale audiovisivo che incontriamo ogni giorno sulla rete, nasce grazie a strumenti dedicati. Oltre alla semplice ripresa, possibile ormai a qualità altissime anche con un tablet o uno smartphone, i filmati che troviamo in rete vengono spesso montati, modificati e subiscono l’aggiunta di effetti speciali, oltre che l’eliminazione di segmenti video e altri ritocchi che trasformano un prodotto amatoriale in uno professionale.

Per effettuare queste modifiche gli utenti si affidano ormai a software legati a questa realtà, come per esempio Movavi, applicazione dedicata alla creazione di filmati e all’editing video. Quello che un tempo necessitava un team, completo di strumenti e operatori vari, diventa ormai possibile in pochi click grazie alla potenza dei nuovi software, in grado di sfruttare al massimo le potenzialità delle macchine su cui girano, e forti di una lunga evoluzione delle applicazioni che ha portato a creare interfacce grafiche facili da capire, e meccaniche veloci e intuitive.

È così che il video editing cambia totalmente l'aspetto dei filmati, generando quei contenuti eccellenti che spesso incontriamo in rete e che riescono ad attirare la nostra attenzione, incuriosendoci e lasciandoci a bocca aperta. La creazione video è alla portata di tutti, basta avere un po' di fantasia e affidarsi a un programma in grado di svolgere le funzioni che necessitiamo.

