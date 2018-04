Il catalogo prodotti aziendale è ancora importante o è stato sostituito dal web?

IL CATALOGO PRODOTTI AZIENDALE E' ANCORA IMPORTANTE O E' STATO SOSTITUITO DAL WEB? La stampa del catalogo dei prodotti dell’azienda è anche oggi qualcosa di fondamentale. Nonostante la gente acquisti i prodotti dal sito web, infatti, il fatto di toccare con mano il cartaceo dà la sensazione di avvicinarsi all’azienda, soprattutto nel caso di determinate categorie di prodotto. Un esempio classico è il settore dell’arredamento e lo dimostrano ogni giorno colossi d’importanza internazionale.

Sfogliare un libro ha tutto un altro sapore rispetto a visitare le pagine di un e-commerce. Può essere rilassante, coinvolgente e permette anche comodamente di farsi degli appunti o segnare le cose che più interessano per tornare a fare confronti successivamente. Il libro dei prodotti aziendali non costituisce, inoltre, solo un insieme d’immagini, ma è una forma di pubblicità cartacea, capace di entrare nelle case dei clienti e fidelizzarli.

Anche se internet ha cambiato molte cose ed è oggi un canale fondamentale di contatto con il cliente, il catalogo cartaceo è indispensabile. Il formato, i colori, lo stile, lo spessore, la rilegatura, le immagini devono essere ben studiate da esperti di marketing per renderlo accessibile, interessante e completo. Ogni dettaglio deve essere ben curato ed è per questo che la stampa libri dei prodotti aziendali deve essere realizzato per mezzo di stamperie professionali e affidabili, che utilizzino strumenti all’avanguardia per creare un prodotto di alta qualità.

L'IMPORTANZA DELLA STAMPA DEI LIBRI PRODOTTI. Mettere insieme un libro di prodotti aziendali non è facile perché non basta mettere insieme i dati e le immagini, ma significa studiare la giusta strategia. Esso, infatti, costituisce comunque una forma di comunicazione molto importante per l’azienda. Ogni dettaglio che lo compone deve essere il risultato di una riflessione in fase di progettazione.

Il catalogo di un’azienda deve rispecchiarla a 360° ed esprimere quelle che sono le sue linee essenziali e la brand identity, come si dovrebbe fare per la creazione di brochure e depliant e anche nella realizzazione del sito internet. In questo modo il cliente capirà subito di cosa si tratta e manterrà inalterata l’immagine che ha in testa dell’azienda. Un catalogo ben fatto sarà un elemento di marketing indispensabile e diventare, talvolta, anche un oggetto di collezionismo per gli appassionati di quello specifico settore.

COME SI CREA UN CATALOGO AZIENDALE. Per mettere insieme un catalogo dei prodotti valido è necessario ricorrere a tutte le competenze di marketing e avere una visione d’insieme dell’azienda e ai suoi principi, per far sì che la rispecchi. La prima cosa che bisogna scegliere è sicuramente il formato. Questo dipende sia dal numero d’informazioni che si intende dare, sia dalla frequenza di utilizzo che dovrebbe avere, sia dalla modalità di distribuzione dello stesso.

La stampa in formati standard è più economica rispetto ai formati speciali, ma scegliendo la stampa online di solito si spuntano prezzi molto interessanti. Il numero di pagine non va definito inizialmente, perché si vedrà in corso d’opera, anche se è bene avere almeno un’idea per gestire la distribuzione delle informazioni.

Le immagini devono essere fatte da un professionista, così anche l’impaginazione e la redazione dei testi. Il risultato deve essere un catalogo comprensibile, chiaro e facilmente comprensibile da tutti. Esso dovrà rappresentare l’azienda e i suoi valori, fornendo le informazioni commerciali necessarie a un eventuale acquisto.

