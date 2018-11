Il Vietnam in 15 giorni e senza visto, il turismo del paese mai stato così forte

IL VIETNAM IN 15 GIORNI E SENZA VISTO. IL TURISMO DEL PAESE MAI STATO COSI' FORTE. Tutto il Vietnam in soli 15 giorni, è possibile? Beh, sarà meglio organizzarsi perché grazie ad un provvedimento del governo di Hanoi i cittadini italiani possono recarsi nel paese senza visto per soggiorni compresi in quel lasso di tempo. La legge è entrata in vigore il primo luglio 2015, finora molti connazionali hanno già approfittato per visitare il paese del sud-est asiatico e, secondo i dati forniti dal Ministero del Turismo locale, i numeri sono ancora in crescita.

Si tratta di un trend che va avanti dall’entrata in vigore della legge: nel 2016 le presenze erano state 51.265, +27,2% rispetto al 2015; il 2017 ha registrato una nuova crescita del +13,22% sull’anno precedente in virtù di oltre 58mila presenze; e veniamo a oggi dove i rilevamenti effettuati sui primi 6 mesi del 2018 hanno registrato un +17,6% di affluenza da parte dei nostri connazionali, 33.183 vacanzieri.

AUMENTA IL FLUSSO DI TURISTI DALL'EUROPA. In generale l’anno turistico del Vietnam sta andando a gonfie vele. La prima considerazione da fare è che il periodo di “alta stagione” vietnamita equivale all’inverno nostrano, un periodo compreso tra ottobre e aprile. I rilevamenti del Ministero del Turismo, pubblicati sul sito ufficiale, fanno riferimento al periodo compreso tra gennaio e giugno. In questi sei mesi poco meno di 8 milioni di turisti hanno scelto la sponda indocinese per le proprie vacanze o per un semplice viaggio di scoperta. In generale il confronto con lo stesso periodo del 2017 registra un +27,2% per il turismo vietnamita, segno che molti hanno optato per un viaggio in Vietnam attratti dalle capacità ricettive del paese che stanno facendo il giro del mondo.

Si tratta però di un turismo ancora fortemente ancorato alla dimensione continentale, dall’Asia arrivano ben 6 degli 8 milioni di turisti censiti, ma anche in questo caso il risultato segnala un aumento deciso del 32,7% rispetto all’anno scorso. Dall’Europa, invece, arrivano “solo” un milione di vacanzieri; il vecchio continente sta riscoprendo il fascino del paese asiatico e segna un aumento di 11 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Non solo all’Italia è stata garantita la possibilità di recarsi senza visto in terra vietnamita, ma anche a Francia, Spagna, Regno Unito e Germania. Anche per questi paesi si segnala un aumento dell’affluenza rispetto al 2017: la Francia +12,6%, la Spagna +9,1%, la Gran Bretagna +9%, la Germania +8,1%.

COS'E' CAMBIATO SENZA VISTO? Per i viaggiatori dai paesi compresi nel provvedimento si tratta di un grosso alleggerimento delle faccende burocratiche, infatti prima della legge si poteva ottenere un visto di minimo 30 giorni, ma previa richiesta tramite lettera d’invito. Una volta all’aeroporto bisognava fare la coda e pagare in tutto circa 60 dollari (15 per la lettere e 45 per il visto). Oggi invece un visto da 30 giorni costa 90 euro, per chi invece vuole tornare in Vietnam dopo i 15 giorni gratis è necessario aspettare almeno un mese.

DUE SETTIMANE, COSA FARE? Questo Vietnam lungo e stretto ha bisogno dei suoi tempi per essere gustato come si deve, ma nelle sue tappe fondamentali si riesce ad apprezzarne cultura e bellezze anche dai 7 a 10 giorni, cominciando dalle meraviglie della capitale Hanoi, passando per Ho Chi Minh fino al delta del fiume Mekong. Guai a dimenticare di perdersi nella rigogliosa vegetazione della baia di Ha Long, se invece inseguite il relax anche nella scelta della meta esotica forse dovreste considerare l’isola di Phu Quoc. In ogni caso i tour operator italiani sono ormai perfettamente attrezzati per fornire informazioni su qualsiasi tipo di soluzioni, dal viaggio in Vietnam di pochi giorni alle escursioni più lunghe passando anche per le vicine Cambogia e Laos.

Foto: la Baia di Halong, uno deiluoghi piu' affascinanti del mondo.

Redazione Independent