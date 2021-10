Commentano Niko e Cristiana Romito: “Siamo felici che il Reale sia riconosciuto tra i migliori 50 ristoranti del mondo. E’ certamente una gratifica che ci onora e che soprattutto premia il grande lavoro che portiamo avanti da tempo.

Ci lasciamo alle spalle un anno particolare, difficile ma allo stesso tempo importante, perché ci ha consegnato il tempo per mettere a fuoco le idee, per codificare tanti ragionamenti che si sono consolidati e riverberati in progetti e azioni concrete. Il Reale ha saputo rompere gli schemi, sia in cucina che in sala, facendo una scelta inclusiva che ha creato un ponte con un pubblico più ampio, diffondendo conoscenza e cultura gastronomica. Abbiamo sempre fatto e continueremo a fare una cucina di ricerca, assoluta, che scava in profondità per arrivare all’essenza dei sapori, nobilitando l’ingrediente con tecniche di trasformazione all’avanguardia che offrono benessere e leggerezza a chi mangia.

Far parte dei World’s 50 Best Restaurants per noi rappresenta soprattutto l’opportunità di raccontare al mondo il nostro percorso.”