Il Pescara stasera nella tana dei 'lupi'

Per il Pescara arriva subito un nuovo impegno. Mister Auteri vuole il pronto riscatto dopo il mezzo passo falso interno contro la Viterbese. Questa sera alle 21 per la sesta giornata del girone B di Serie C i biancoazzurri scenderanno in campo a Gubbio. I lupi sono la vera sorpresa di questa prima parte di campionato. La formazione di Torrente è ancora imbattuta ed ha raccolto fin qui nove punti, due in meno rispetti a Memushaj e compagni. In queste prime battute ha già fermato tre pretendenti alla vittoria finale, pareggiando a Cesena e Reggio Emilia (entrambe 0-0) e battendo, anche in maniera netta, l'Entella (3-1). Fischia il signor Davide Moriconi della sezione di Roma 2.

Probabili formazioni

Gubbio(4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Redolfi, Signorini, Aurelio; Sainz Maza, Cittadino, Bulevardi; Arena, Sarao, Mangni. A disposizione: Elisei, Meneghetti, Formiconi, Malaccari, Bonini, Migliorini, Migliorelli, Lamanna, Francofonte, D’Amico, Spalluto. Allenatore: Vincenzo Torrente.

Pescara (3-4-3): Di Gennaro; Illanes, Drudi, Frascatore; Cancellotti, Rizzo, Memushaj, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi.A disposizione: Sorrentino, Radaelli, Zappella, Veroli, Rasi, Diambo, Sanogo, Valdifiori, Galano, Marilungo, Rauti, Ferrari. Allenatore: Gaetano Auteri.

Arbitro: Davide Moriconi (sezione Roma 2); assistenti: Terenzio di Cosenza e Piazzini di Prato; quarto uomo Fiero della sezione di Pistoia