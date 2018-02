Il Pescara perde per 3-0 sul campo del Frosinone. Adesso per Zeman è dura

IL PESCARA PERDE 3-0 SUL CAMPO DEL FROSINONE. ADESSO PER ZEMAN E' DURA. Il Pescara 'post-mercato' perde per 3-0 sul campo del Frosinone nonostante una prestazione tutto sommato buona. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa Ciano (che gioca bene assai) sblocca il match con un tiro da fuori area e poi con Terranova di testa arriva il raddoppia schiacciando un cross dello stesso fantasista. Nel recupero Chibsah completa il tris dei ciociari con un bolide incredibile che Fiorillo non riesce ad acciuffare. Quindi il fischio dell'arbitro e sul tabellino è 3-0. La squadra di Zeman resta così a 31 punti. Nel prossimo turno i biancazzurri ospiteranno all'Adriatico la Salernitana: chiaro che serve una vittoria, restano i perchè su tanti rinforzi richiesti dal mister e non arrivati a destinazione.

TABELLINO FROSINONE PESCARA 3-0 (0-0)

Reti: 50′ Ciano, 64′ Terranova, 92′ Chibsah (F)

Frosinone (3-4-2-1): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Terranova; M. Ciofani , Maiello, Chibsah, Beghetto; Ciano, Dionisi (79′ Citro); D. Ciofani (89′ Volpe).

A disposizione: Vigorito, Rusos, Besea, Frara, Soddimo, Paganini, Krajnc, Kone.

Allenatore: M. Longo

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano (76′ Fiamozzi), Campagnaro, Perrotta, Mazzotta; Carraro, Brugman (57′ Valzania), Coulibaly; Baez (76′ Baez), Yamga, Pettinari.

A disposizione: Savelloni, Crescenzi, Bunino, Coda, Elizalde, Machin, Gravillon, Capone, Cappelluzzo.

Allenatore: Z. Zeman

Ammoniti: 19′ Campagnaro, 53′ Perrotta, 67′ Coulibaly (P); 52′ Chibsah (F)

Arbitro: Riccardo Ros di Pordenone

Assistenti: Marco Bremes di Bergamo e Niccolò Pagliardini di Arezzo, quarto ufficiale Francesco Fourneau di Roma 1

Redazione Independent