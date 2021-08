Il Pescara fa suo il derby: Ancona Matelica battuto 2-1

Parte bene l'avventura per il Pescara targato Autieri. Nella prima giornata di Lega Pro la formazione batte l'Ancona Matelica 2-1 grazie alla rete di Zappella in pieno recupero. I pescaresi giocano un ottimo primo tempo chiudendo in vantaggio grazie alla rete di Nzita e centrano un clamorosi palo con De Marchi. Nella ripresa i dorici partono meglio e agguantano meritatamente il pari con Faggioli. Ma al primo minuto di extra time l'esterno regala la prima importante vittoria stagionale ai suoi.

Il primo squillo della gara, al nono minuto, è biancorosso: calcio di punizione dell’ex Del Sole, Di Gennaro si fa trovare pronto e devia in angolo. Passano quattro minuti e il Pescara sfiora il vantaggio: De Marchi a due passi dallo specchio della porta tira sul palo. Più tardi D’Ursi non arriva per poco su un perfetto cross di Zappella. Sul ribaltamento di fronte, l’Ancona ci prova con Sereni, ma l’attaccante non inquadra la porta. Al 34′ arriva il meritato vantaggio del Pescara. D’Ursi apre per Nzita il quale, inserendosi da posizione defilata, con una potente conclusione infila Vitali e insacca. Poco prima del riposo i biancazzurri vanno vicini al raddoppio con una conclusione di D’Ursi, ma il portiere dell’Ancona è molto bravo a salvare. Si chiude così la prima frazione di gioco con i locali in vantaggio di misura (1-0)

Nella ripresa i marchigiani partono forte. Ci prova Papa (50°), ma il suo tiro non crea pericoli a Di Gennaro. Dieci minuti dopo padroni di casa ancora pericolsi, con una conclusione di Pompetti, servito da Nzita, che non inquadra lo specchio della porta. Al minuto sessanta arriva il meritato pareggio dell’Ancona con Faggioli, che in scivolata gonfia la rete. A quel punto Autieri inserisce Marilungo e Bocic al posto di Chiarella e De Marchi. A dieci minuti dal termine il Delfino sfiora il 2-1 con il neo entrato Ferrari, il cui colpo di testa si stampa clamorosamente sulla traversa. L'arbitro Di Graci concede tre minuti di recupero. Proprio nel primo minuto di extra time i padroni di casa trovano il gol vittoria con Zappella che sfrutta al meglio un assist di Nzita e con un perfetto tiro insacca alle spalle dell'incolpevole Vitali. Termina così la gara con i tifosi di casa che esultano per questa importante vittoria.

Pescara-Ancona Matelica 2-1 (34' Nzita, 60' Faggioli, 91' Zappella)

PESCARA (3-4-3): DI Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Pompetti, Memushaj, Nzita; Chiarella (65′ Marilungo), De Marchi (65′ Bocic), D’Ursi (77′ Ferrari). All.: Auteri

ANCONA MATELICA (4-3-3) Vitali; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Papa (70′ Iannoni), Delcarro; Del Sole (61′ Rolfini), Faggioli (61′ Moretti), Sereni. All.: Colavitto

Arbitro: Di Graci

Ammoniti: Pompetti, Drudi (P), Masetti (A)