Il Pescara di "Bepi" Pillon si allena anche a Pasquetta per restare in Serie B

IL PESCARA SI ALLENA A PASQUETTA PER RESTARE IN SEIE B. Ripresa degli allenamenti per i biancazzurri di Pillon, al centro tecnico sportivo Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, in attesa della prossima sfida del Campionato Serie B. Palermo-Pescara è, infatti, in programma sabato 7 aprile, ore 15.00, allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.

Seduta pomeridiana con primo approccio tecnico di Giuseppe Pillon mentre Massimo Epifani riprenderà la guida della primavera della Delfino Pescara 1936.

Lavoro differenziato per Hugo Campagnaro, Antonio Mazzotta e Mattia Proietti. Prosegue il suo percorso di recupero Filippo Falco.

Domani prevista doppia seduta di allenamento presso il centro tecnico sportivo.

