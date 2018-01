Il Movimento 5 stelle candida il giornalista Primo Di Nicola nel collegio Chieti-Pescara

L'EX DIRETTORE DE 'IL CENTRO' CANDIDATO AL SENATO PER IL MOVIMENTO 5 STELLE. Il Movimento 5 stelle candida l'ex direttore de 'Il Centro' dimissionario Primo Di Nicola in Abruzzo. Ad annunciarlo è lo stesso 'capo politico' del partito fondato da Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, Luigi Di Maio: il giornalista nato a Castellafiume (L'Aquila) il 18 ottobre 1952, laureato in filosofia all'Università La Sapienza di Roma, correrà nel collegio uninominale Pescara-Chieti che comprende anche Silvi e Sulmona per il Senato. Ricordiamo che in base all'attuale legge elettorale approvata nella scorsa legislatura, il Rosatellum, si eleggeranno col metodo proporzionale 5 deputati e 2 senatori: cioè coloro che prenderanno più voti andranno in Parlamento. Mentre gli altri 9 deputati e 5 senatori, che spettano alla nostra regione, saranno scelti col sistema maggioritario alias 'listini bloccati'. L'elezione in quest'ultimo caso, infatti, avverrà in base all'ordine dei candidati in lista. Il nome del giornalista Di Nicola è il primo a fuoriuscire in Abruzzo quando mancano soltanto 72 ore alla presentazione delle liste. Negli altri partiti, tanto per fare un esempio, è in corso una feroce lotta politica per correre nelle posizioni più sicure: emblematico il caso di "Liberi e Uguali", il partito guidato dall'ex giudice Pietro Grasso, che si sta dividendo e rischia addirittura il boicottaggio da parte dei 'big' regionali come Gianni Melilla e Marinella Sclocco (ex Sinistra Italiana, ex Articolo 1) per i nomi dei "paracadutati" da altre regioni in Abruzzo.