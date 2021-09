Il Meteo di Settembre: cielo parzialmente nuvoloso e temperature stazionarie

Secondo l’ultimo bollettino di Abruzzo Meteo oggi, 1° settembre, sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso lungo la fascia costiera e collinare, in particolare nel Pescarese e nel Chietino, in graduale miglioramento nel corso della mattinata con ampie schiarite. Cielo poco nuvoloso sul settore occidentale con possibili annuvolamenti al mattino e banchi di nebbia nelle valli dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti lungo la dorsale appenninica con occasionali rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso l’Aquilano e in sconfinamento verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, ma in attenuazione entro la serata. Da domani, giovedì 2 settembre, è atteso un graduale aumento della nuvolosità, specie dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio-sera.

Temperature: generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: deboli al mattino, in rinforzo dai quadranti nord-orientali dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, specie sulle zone collinari e costiere.

Mare: poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dalla tarda mattinata.