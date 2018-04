Il Los Angeles Time si trasferisce in provincia

IL LOS ANGELES TIMES SI TRASFERISCE IN PROVINCIA. Il figlio di immigrati cinesi ha acquistato il Los Angeles Times per 500 milioni di dollari. Patrick Soon Shiong aveva lavorato duro sin da ragazzo e sotto la guida di genitori sereni ma convinti che il risparmio e' essenziale nella vita, ha raggiunto un sogno che aveva fatto da tempo, subito dopo avere ottenuto la laurea in medicina. Shiong aveva letto che il Times era in vendita e subito aveva messo il suo nome nella lista dei probabili acquirenti. La sua offerta e' stata accettata, Shiong sconfisse con facilita' gli altri. La prima decisione presa da Shiong e' stata di muovere il giornale dal ricco palazzo Art Deco di Los Angeles in un paese di 16 mila abitanti, El Segundo. Perche', si sono chiesti in molti. Il dottor Shiong ha spiegato: "Il newspaper e' importante per 'legare' la comunita', piu' di quanto si possa immaginare. Ed inoltre puo' e deve aiutare chi si trova in una situazione critica". Ragionamento che non fa una piega e che, forse, in Italia dovremmo porre sul piatto delle discussioni. Quelle serie, concrete.

Benny Manocchia