Il Delfino va sempre piu' giu'. Contro l'Empoli arriva il terzo ko consecutivo post-Zeman

IL PESCARA ADESSO RISCHIA I PLAY OUT. Ai toscani di Andreazzoli basta una rete dell'ex biancazzurro Donnarumma per assicurarsi la posta piena. Perchè il Pescara post-Zeman, alla terza sconfitta consecutiva, stavolta contro l'Empoli, è davvero poca cosa. Anche Pettinari, uno dei migliori della stagione, anzi uno dei pochi finora a salvarsi, si è fatto parare da Gabriel il rigore del possibile pareggio biancazzurro, annientando dunque le speranze di una squadra in caduta libera. E adesso è la classifica di Serie B a fare paura. Retrocedere, ma anche affrontare i play out, significherebbe il fallimento totale di un club che per ben due volte, negli ultimi sei anni, è andato i Serie A: finendo però quelle stagioni nel peggiore dei modi.

TABELLINO: PESCARA EMPOLI 0-1 (0-1 )

RETI: 19′ Donnarumma (E)

PESCARA (3-5-2): Fiorillo, Fornasier (1’st Gravillon), Coda, Perrotta (21’st Carraro), Balzano, Brugman, Coulibaly, Machin, Crescenzi, Mancuso, Pettinari (10′ st Bunino). A disposizione: Savelloni, Bovo, Yamga, Elizalde, Cocco, Fiamozzi, Cappelluzzo, Scimia, Baez. All.: Massimo Epifani





EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel, Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual, Bennacer, Castagnetti, Krunic (6′ pt Brighi, 33’st Lollo), Traorè, Caputo, Donnarumma (40′ st Polvani). A disposizione: Meli, Giacomel, Rodriguez, Ninkovic, Canestrelli, Imperiale. All.: Aurelio Andreazzoli





Arbitro: Sig. Marco Piccinini (Forlì)

Corner: 4-2 per l’Empoli





Ammoniti: Traore (E), Perrotta (P), Gabriel (E), Gravillon (P), Balzano (P), Machin (P)

