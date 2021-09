Il Delfino sfida la Carrarese. Ballottaggio De Marchi-Ferrari per Auteri

Pescara in campo alle 17.30 allo stadio dei Marmi - 4 Olimpionici Azzurri di Carrara. Sarà la Carrarese il secondo ostacolo della formazione biancazzurra in questa rincorsa alla Serie B. Sfida inedita quella di oggi tra toscani e pescaresi che, nel turno inaugurale hanno rispettivamente pareggiato a Pontedera (1-1) e vinto in casa contro l'Ancona Matelica (2-1). Dirigerà l'incontro Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto (Trento), coadiuvato dagli assistenti Stefano Montagnani di Bolzano e Mattia Regattieri di Finale Emilia (Modena); quarto ufficiale Simone Gauzolino di Torino. Nel Pescara si profila un'altra panchina per Galano ma non è escluso che possa entrare in corso d'opera. In avanti ballottaggio De Marchi-Ferrari. Unico indisponibile Diambo. Dall'altra parte l'allenatore toscano Totò Di Natale recupera Infantino, reintegrato in rosa dopo la chiusura del mercato. In attacco al fianco dell'ex Pescara Doumbia, Energe e Calligani, mentre a centrocampo a dettare i ritmi un altro ex biancazzurro: Andrea Luci.

Le probabili formazioni:

CARRARESE (4-3-3): Vettorel; Grassini, Marino, Rota, Girgi; Pasciuti, Luci, Battistella; Doumbia, Energe, Galligani. A disposizione: Barone, Mazzini, Santochirico, Khailoti, Bianchi, Figoli, Bertipagani, Mazzarani, Bramante, D'Auria, Infantino. Allenatore: Antonio Di Natale

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Illanes; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. A disposizione: Sorrentino, Frascatore, Ingrosso, Rasi, Rizzo, Sanogo, Galano, Ferrari, Chiarella, Bocic, Marilungo, Rauti. Allenatore: Gaetano Auteri

Costantino Spina