Il Comune di Chieti pubblica un avviso pubblico per sostenere le famiglie bisognose

CHIETI, IL COMUNE PUBBLICA UN BANDO PER SOSTENERE LE FAMIGLIE BISOGNOSE. Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, rende noto che il modulo di domanda per partecipare all’Avviso Pubblico “Chieti dà luce al Natale sostenendo le famiglie più bisognose” può essere ritirato già dalla giornata odierna presso l’Ufficio Segretariato Sociale del Comune, nelle sedi di viale Amendola 53 (Palazzo ex Inps) e piazza Carafa (delegazione comunale) nonché essere scaricato dal sito internet del Comune - sezione Avvisi - all’indirizzo http://www.comune.chieti.gov.it/index.php/concorsi-bandi-e-gare/concorsi-e-avvisi-pubblici.html

La presentazione delle domande di assegnazione del contributo, corredata da attestazione ISEE e documento di carta d’identità in corso di validità, potrà avvenire dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 presso il Comune di Chieti/Ufficio Protocollo.

Redazione Independent