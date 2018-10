Il 31 ottobre eletti i presidenti di 47 province. Ma non erano state abolite?

ELEZIONI PROVINCIALI IL 31 OTTOBRE. MA LE PROVINCE NON ERANO STATE ABOLITE? Le imminenti elezioni provinciali ripropongono un interrogativo: ma le Province italiane non erano state abolite? A questa domanda dobbiamo rispondere con un no poichè, come è evidente, a fine mese verranno di nuovo eletti nei 47 enti di area vasta del paese consiglieri e presidenti attraverso un meccanismo curioso: che non prevede, però, il voto da parte dei cittadini amministrati.

Ma come funziona il nuovo ordinamento degli enti territoriali di area vasta che il referendum del 4 dicembre 2016 avrebbe dovuto spazzare via, ma che continuano a funzionare in base alla legge Delrio?