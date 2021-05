Il 22 maggio giovani e nomi noti alla Maratona Musicale indetta dall'Anmi

Si avvicina l'appuntamento con la maratona musicale indetta dall'Associazione nazionale musicisti e ideata dal suo presidente nazionale Andrea Montemurro. L'evento si svolgerà’ sabato 22 maggio dalle ore 12 alle 24 con la presenza di numerosi musicisti, cantanti, cantautori, strumentisti, duo e band di ogni genere musicale, dalla musica classica strumentale al pop, dal rock al tango passando per la musica celtica e lirica.

Sono molti i volti noti del mondo della musica che hanno aderito all’iniziativa e che interverranno durante la maratona live: da Bobby Solo a Marco Armani, da Marcello Cirillo a Franco Fasano, dal maestro Mario Zannini Quirini a Lorenza Mario.

Una splendida iniziativa, unica nel suo genere, tesa a ridare forza e sostegno a chi attraverso la musica vuole esprimere la sua voglia di rinascita e di ripartenza dopo i durissimi mesi di stop forzato dovuti alla pandemia ed alle relative restrizioni. Una vera e propria maratona musicale virtuale, nella quale musicisti di ogni età ed ogni livello, noti e meno noti, condivideranno un palco virtuale per ben 12 ore di musica continuativa che sarà trasmessa in streaming sui canali social appena nati dell’associazione (pagina facebook e YouTube) e sarà seguita da numerosi media e radio.

Il presidente nazionale Andrea Montemurro presenta così l’iniziativa: "E’ il momento di farci ascoltare seriamente. Questa maratona musicale vuole essere un palcoscenico per tutti coloro che hanno in comune qualcosa di straordinario come l’amore e la passione per la musica. L’unica arma che abbiamo per fronteggiare questo momento difficile è la nostra passione e quindi dobbiamo metterla in campo con tutta la forza che abbiamo. La musica deve continuare ora e sempre”.