I VANTAGGI DI GIOCARE ONLINE AL CASINO'. La passione per il gioco d'azzardo affonda le sue radici nell'antichità, nella convivialità dei giochi di carte e in quel sottile confine fra brivido ed emozione che solo una scommessa sa regalare. Questa è la scintilla che da sempre accende gli animi dei giocatori di tutto il mondo, i quali, tuttavia, hanno visto evolversi questa disciplina con l'avvento di internet e del gioco online. Un'evoluzione grazie alla quale, oggi, milioni di appassionati di gambling possono vivere l'esperienza del casino direttamente da casa e con un livello di coinvolgimento senza precedenti.

PERCHE' CONVIENE GIOCARE ONLINE AL CASINO'? La risposta a questa domanda è insita nella varietà di opportunità concesse agli utenti dei casino online. Rispetto alle sale giochi reali, quelle virtuali non hanno problemi di spazio e di offerta. In un singolo portale puoi dunque trovare tutti i giochi d'azzardo più famosi, dalle slot machine al Poker, dalla Roulette al Blackjack, senza dimenticare il Bingo e le scommesse sportive. Il principale vantaggio del gambling online, tuttavia, risiede nell'offerta di codici promozionali e bonus come questo di Planetwin365 che consente di usufruire di vantaggi esclusivi.

COME FUNZIONANO I BONUS E I CODICI PROMOZIONE NEI CASINO ONLINE. Nei casino il codice promozione è oggi utilizzato per veicolare le offerte temporanee promosse dagli operatori di gioco. In questa categoria rientrano, ad esempio, i bonus di benvenuto, che si attivano attraverso l'inserimento di un codice specifico nel form di registrazione. Il bonus di benvenuto è una di quelle offerte esclusive dei casino online, attraverso la quale è possibile ottenere una maggiorazione sul primo versamento fino al 100%. In altri casi, tali codici vengono utilizzati per le promozioni a tempo riservate ai vecchi clienti iscritti al programma fedeltà, le quali comprendono quasi sempre dei bonus sulla ricarica del conto, dei premi in denaro o delle puntate gratuite su determinate categorie di giochi. Queste offerte rappresentano una delle differenze sostanziali fra le sale da gioco "fisiche" e i casino online, ma anche il principale motivo per cui quest'ultimi godono oggi di una maggiore considerazione.

QUALI ALTRI VANTAGGI OFFRE IL GIOCO ONLINE? Non di sole offerte vive un giocatore. Egli, innanzitutto, cerca la varietà e la qualità dei giochi disponibili, con un occhio di riguardo anche all'estetica. I casino online offrono tutto questo e molto altro ancora, mettendo a disposizione un catalogo di giochi sconfinato e realizzato in collaborazione con le più importanti software house di gambling. Grafica, effetti sonori, comandi intuitivi; tutto nei giochi di casino online è studiato per garantire il massimo divertimento ed un eccezionale livello di coinvolgimento. Non trascurabile, inoltre, è il vantaggio economico derivante dalle varietà di puntate effettuabili. Online, infatti, si trovano giochi per tutte le tasche, con puntate minime a partire da 0,01€ e livelli di difficoltà variabili adatti anche ai principianti. Tutto questo, oggi, è disponibile in ogni luogo e in qualsiasi momento grazie ai casino online mobile, che attraverso apposite applicazioni consentono agli utenti di accedere alle piattaforme di gioco anche da smartphone e tablet.

Foto: ©istockphoto.com/SvetaZi





Redazione Independent