I montascale per abbattere le barriere architettoniche in Abruzzo

Le barriere architettoniche sono gli ostacoli fisici come scale, porte strette e marciapiedi senza rampe. Queste impediscono la completa mobilità di coloro che posseggono una limitata o completamente impedita capacità motoria. Nella quotidianità, per queste persone scendere o salire una rampa di scale risulta essere una vera e propria impresa. Grazie all'innovazione tecnologica medica e sanitaria si è arrivati alla progettazione di un sistema elettromeccanico: il montascale o servoscala. Questo è in grado di permettere lo spostamento su una rampa di scale da un piano superiore ad uno inferiore e viceversa. Il disabile e l'anziano quindi potranno finalmente godere di una certa libertà di movimento.

In questo modo anche coloro con disabilità motorie in abruzzo potranno facilmente muoversi senza alcun problema.

Caratteristiche di un montascale

Il montascale come dicevamo è un impianto elettromeccanico per il sollevamento e lo trasporto di persone con limitate capacità motorie. Al fine di abbattere una barriera architettonica e consentire l'autonomia di spostamento.

L'ascensore per esempio non è in grado di garantire questo tipo di servizio. Spesso alcuni ascensori non sono sufficientemente ampi per permettere il transito delle ingombranti carrozzine e/o sedie a rotelle.

Per l'installazione del montascale non sarà necessario richiedere obbligatoriamente il permesso del Comune. Infatti non è un'opera edilizia e basterà una semplice comunicazione ai dipendenti dell'ufficio comunale per informarli dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Una volta installato si dovrà poi decidere il piano di partenza e di arrivo delle rotaie del montascale, tenendo presente anche la possibilità di fermate intermedie. L'alimentazione sarà favorita dal voltaggio di una semplice presa elettrica domestica con la sua regolamentata messa a terra.

Per la massima efficienza e comodità è fondamentale l'ottimizzazione degli spazi intorno all'impianto. Per questo motivo si dovrà valutare la presenza di eventuali porte e del senso della loro apertura. Non solo, si deve ridurre l'ingombro sulle scale e sul corrimano in caso di parcheggio della pedana mobile.

Modelli di montascale

In base all'installazione su un determinato tipo di scala il montascale può essere rettilineo, curvilineo o a chiocciola. È rettilineo quando si tratta di una scala dritta, curvilineoquando la scala è provvista di multi rampe e infine a chiocciola quando la scala in questione è proprio a chiocciola.

A seconda del metodo di trasporto poi abbiamo il montascale a piattaforma o a poltroncina. Il montascale a piattaforma è utilizzato da coloro che necessitano di un trasporto diretto con carrozzina o sedia a rotelle. Quello a poltroncina permette il trasporto a tutti coloro in grado di potersi sedere sulla specifica sedia.

Tutti questi montascale sono definiti fissi poiché installati in maniera definitiva e stabile. Viceversa, i montascale trasportabili dotati di cingoli e ruote, sono definiti mobili.

Il costo di un montascale

Quanto costa un montascale mediamente? Non c'è una risposta a questa domanda. Infatti il prezzo di un montascale è variabile e deriva da alcune caratteristiche specifiche dell'impianto:

• Lunghezza del sistema di rotaie e tipologia della scala;

• Installazione interna o esterna;

• Personalizzazione;

• Servizi aggiuntivi.

Però è possibile sfruttare alcuni sgravi fiscali imposti dal Governo Italiano, come per esempio l'IVA agevolata dell'importo pari al 4% circa. Ci sono poi detrazioni IRPEFda poter utilizzare come la spesa sanitaria di un portatore di handicap pari al 19% e quella derivante dal "Decreto Sviluppo" pari al 50% in caso di abbattimento di barriere architettoniche. Per la stessa ragione c'è la possibilità di un contributo statale per quanto riguarda gli edifici pubblici.

Anche per queste ragioni il montascale è implementabile praticamente in qualsiasi struttura in Abruzzo.

Conclusioni

La libertà di movimento è un'esigenza che ogni persona giustamente pretende. I problemi di tipo motorio limitano l'indipendenza di anziani e disabili riducendoli in uno stato dimalessere. Grazie al montascale queste persone saranno in grado di prendere nuovamente in mano la propria vita, in maniera completamente autonoma.

Redazione Independent