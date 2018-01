I migliori portali di bomboniere on line

I MIGLIORI PORTALI DI BOMBONIERE ONLINE. Le cose da fare, da pensare e da organizzare per il giorno del matrimonio sono davvero molte e a volte sembra che non vi sia abbastanza tempo per riuscire a realizzare il tutto.

Se ci si aggiunge poi il fatto che magari, non si è dei veri e propri esperte nel campo dell’organizzazione di cerimonie, allora il disastro potrebbe essere dietro l’angolo.

Tuttavia non bisogna scoraggiarsi.

Oggi, infatti un valido aiuto viene dal mondo di internet che può darvi una mano nel trovare tutto ciò di cui sia ha bisogno per organizzare il proprio matrimonio, dove poter fare acquisti in tutta tranquillità stando comodamente seduti a casa in assoluto relax.

I portali di bomboniere on line sono davvero numerosi e a volte non si sa quale sia il più adatto alle proprie esigenze e che soprattutto abbia una vasta gamma di prodotti tra i quali scegliere.

Abbiamo pertanto stilato un elenco dei migliori 4 siti di vendita di bomboniere on line dove potrete trovare tutto ciò che stavate da tempo cercando e a portata di clic.

1. Il Fiocco Bomboniere

Nato nel 1990 dalla passione per l'arte e le bomboniere di Patrizia Donti, si è caratterizzato sin da subito per qualità dei prodotti, precisione e attenzione nei confronti del cliente rendendo così unica ogni bomboniera.

Tutto questo ha fatto sì che Fiocco Bomboniere si affermasse in poco tempo come punto fermo nella propria città, allargandosi poi anche ad altre parti d’Italia.

Per questo motivo, hanno deciso di aprire poi il loro portale on line, in modo da far conoscere i loro prodotti a quante più persone possibili.

2. Bomboniere Online

Parliamo di un sito caratterizzato da una varietà di proposte che riguardano non solo le bomboniere ma anche: partecipazioni, segnaposti, varie confezioni regalo ideali per il matrimonio.

3. Nara Bomboniere

Il sito www.narabomboniere.com è altamente specializzato nella vendita online di bomboniere ed oggettistica varia.

Nato dall’amore di Marlia Francesca per il mondo delle cerimonie, si contraddistingue per la varietà di oggetti adatti a qualsiasi tipo di cerimonia e festività: dai gustosi confetti, alle bomboniere più belle, a cuscini porta fedi e coni porta riso, nastri, tessuti, sacchetti, insomma tutto ciò che riguarda una cerimonia a 360° persino il tableau mariage da poter personalizzare.

Si ha la possibilità di scegliere tra un assortimento vario e completo ed avere così il meglio per qualsiasi occasione: battesimo, comunione, cresima, matrimonio, nozze d’argento, nozze d’oro, anniversario, compleanno, onomastico e ricorrenze di ogni genere. Ogni bomboniera rappresenta un oggetto prezioso che ravviverà il ricordo di quel giorno.

4. Bomboniere la rosa

Questo portale è caratterizzato dalla vendita di bomboniere low cost e quindi adatto per chi non ha o vuole spendere molti soldi.

La categoria di prodotti dedicata al matrimonio non solo è molto ampia ma spesso si trovano sconti considerevoli.

Questo negozio on line propone sia oggetti dal design semplice, che altri dal design più ricercato. Si possono trovare bomboniere per tutti i gusti e vi sono anche oggetti adatti ad altre cerimonie come la comunione e il battesimo.

Interessante è la sezione dedicata alle rimanenze, dove si possono trovare bomboniere scontate fino al 70%. Inoltre per chi proprio non vuole rinunciare ad avere una bomboniera personalizzata, il sito propone anche un servizio di bomboniere fai da te, in modo da poter scegliere come personalizzare in ogni dettaglio l’oggetto.

Una bomboniera non è un oggetto sterile, ma un vero e proprio scrigno che racchiude i ricordi dei tuoi momenti più belli, quelli ai quali hanno partecipato le persone che ami. Ecco perché quando si decide di regalare una bomboniera, si deve pensare bene a cosa donare in quanto sarà simbolo eterno di quel giorno.

Redazione Independent