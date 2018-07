I CAMPIONI DEI MONDIALI FIFA DI RUSSIA 2018 CONSACRANO LA TERRA DEGLI ZAR. Eto Rossiya. Questa è la Russia. Dalla Cerimonia di Inaugurazione, Giovedì 15 Giugno 2018, tutte le partite di calcio sono in diretta sulle reti Mediaset. La Coppa del Mondo (https://www.youtube.com/watch?v=p6E9R9qv1No) si svolge in Russia dal 14 Giugno al 15 Luglio 2018. Le partite si giocano in 12 stadi di 11 città: Mosca, San Pietroburgo, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Ekaterimburg, Samara, Sochi e Rostov sul Don. In Russia senza il visto. Per giornalisti e tifosi. Aboliti i visti per un mese, il Presidente Putin è per il Calcio pulito. Il super tecnologico pallone mondiale Fifa (https://www.fifa.com/worldcup/) arriva in Russia direttamente dallo spazio. Il lupo Zabivaka è la mascotte ufficiale dell’evento. In anticipo sulla tabella di marcia (http://en.kremlin.ru/events/president/news/57399) i Russi si sono lasciati “ispirare”, per così dire, dal clima di “tensione” che rischia sempre più di inasprire anche lo sport più bello per via delle delicate interpretazioni “occidentali” del Diritto Internazionale che hanno provocato inutili sanzioni, contenimento e limitazioni di sovranità all’Orso Russo: in questi ultimi anni le parole più comuni nel lessico russofobico di quei politici europei e americani che non sono particolarmente felici sia per il fatto che i Mondiali Fifa si giochino in Russia sia per il riscoperto ruolo geostrategico multipolare di Mosca essenziale alla Pace mondiale. “Fate attenzione alle belle ragazze in Russia!”, è la esilarante raccomandazione delle potenze estere. La Fan ID è una speciale carta d’identità del tifoso, introdotta dalle autorità russe per la Coppa del Mondo. I tifosi russi incrociano le dita per la propria Nazionale. Da Ottobre 2017 a Maggio 2018 la squadra russa di calcio ha vinto solo una partita su sette (contro la Corea del Sud) e l’allenatore Stanislav Cherkesov sta affrontando aspre critiche, anche da Putin che vuole risultati. Mai perdere la speranza! La Nazionale russa ideale? Immaginate Pietro il Grande in porta, Lev Tolstoj come difensore e Aleksandr Suvorov come punta. Nessuno potrebbe fermare questa Nazionale russa di calcio! È iniziato il conto alla rovescia per i Mondiali di Calcio del 2018. E anche se l’Italia non partecipa, godiamoci la Santa Russia che si cimenta con il pallone. I massoni se ne facciano una ragione. Il Mondiale Fifa Wolrd Cup 2018 dimostrerà al mondo il ruolo della Russia per la pace e lo sviluppo dei Popolo liberi sulla faccia della Terra. Guardare tutte le partite di calcio sulle reti Mediaset italiane è un omaggio alla Russia e ai Russi che sono anche Europei. La Russia gioca la sua partita del cuore per la Pace. In memoria dello Zar Nicola II e della Famiglia imperiale Romanov.





(di Nicola Facciolini)