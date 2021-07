Horror a Montesilvano, caccia al folle sequestratore e seviziatore

Sono ore concitate presso la Caserma dei Carabinieri della quinta città d’Abruzzo dove gli investigatori sono alle prese con un caso da film dell’orrore: la ricerca di un folle che, l’altro ieri, ha sequestrato e seviziato una donna all’interno del palazzo dove vive. Dalla indiscrezioni trapelate si tratterebbe di un uomo di mezza età dall’aspetto trasandato ma nulla di più. Stando al racconto della vittima l’aggressore aveva il volto travisato da mascherina ed indossava un cappello per rendersi irriconoscibile quando è entrato in azione nel condominio di via Rimini e via Pennesi.

Ma ciò che inquieta di più é stato il modus operandi: ha usato un trucco per cogliere di sorpresa la vittima lasciando una bottiglia d’acqua nell’ascensore per impedirne la chiusura; ha atteso nel pianerottolo l’arrivo della donna per aggredirla alla spalle prima punzecchiandola con una siringa e poi tagliandole una ciocca di capelli (fatto stranissimo) con delle forbici; infine la sevizia col sacchetto di plastica che ha costretto ad indossare in testa e la minaccia di darle fuoco dopo averla cosparsa di alcol.