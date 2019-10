Harakiri Pescara: il Crotone domina all' Adriatico e vince per 0-3

CROTONE PADRONE ALL'ADRIATICO, PESCARA SPROFONDA IN CLASSIFICA. Dominio rossoblu all’Adriatico dove la squadra di Zauri non riesce a dare risposte, soprattutto in mezzo al campo. Il vantaggio del Crotone é stato realizzato dall’ex biancazzuro Amhed Benali, che poi ha raddoppiato nei secondi 45minuti di gioco. Per il Pescara solo traversa per Machin, l'unico a provare a dare la scossa ad un gruppo apparso molto molto spento. Il tris nel finale con Crociata. Cala la notte sullo Stadio Adriatico e forse anche su questo Pescara 2019/20. All' orizzonte c' e' il derby con l' Ascoli: una sconfitta malvagia, come quella di ieri, sicuramente significherebbe la fine anticipata del guida tecnica del mister originario di Pescina.

TABELLINO: PESCARA CROTONE 0-3

Reti: 17’ e 54’ Amhed Benali, 86’ Crociata