Gravissimo incidente stradale a Spoltore. Coinvolto un autobus della TUA

SCONTRO AUTO-BUS A CAPRARA: DIVERSI FERITI IN OSPEDALE. Un autobus di linea della Tua, l'azienda unica del trasporto abruzzese, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che da Spoltore porta in località Caprara. Il mezzo, carico di passeggeri, sarebbe uscito di strada per circostanze ancora da chiarire ed e' finito contro un tronco d'albero che costeggia la carreggiata.

Secondo le prime informazioni dei soccorritori ci sono alcune persone ferite trasportate in ospedale. Una ragazza di 15 anni, in particolare, sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118 anche elicottteri, una gru dei vigili del fuoco, i carasbinieri ed i vigili di Spoltore.

La strada è stata chiusa al traffico.

****NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO****

Redazione Independent