Gravissimo incidente all'ingresso del casello Vasto Nord

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 9.30 all’ingresso del casello dell’A/14 Vasto Nord. Due mezzi, una moto di grossa cilindrata ed un SUv si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Le condizioni di un motociclista 25 enne di Casalbordino sono apparse subito molto gravi. Il centauro ferito è un 25enne di Casalbordino, A.S., che viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato con il veicolo. Prontamente soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in eliambulanza all’Ospedale di Pescara a causa di un trauma cranico. E’ attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Illeso il conducente del fuoristrada. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Ortona e la Polizia Stradale di Vasto. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per oltre due ore per consentire la rimozione dei mezzi incidnetati con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Foto Zonalocale.it