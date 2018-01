GOVERNO CHIUSO: UNA SETTIMANA DI RIPOSO PER ZOO, BIBLIOTECHE... Tutto un intreccio di bugie, ripicchi, inutili sgambetti...e' la politica, amici miei. Il popolo segue, ascolta, urla, deve subire e basta. E cosi' il governo e' shutdown, insomma chiuso. In realta' lo zoo e la biblioteca e qualche ufficio amministrativo sono chiusi per qualche giorno, piu' o meno una settimana di riposo e i fondi federali, bloccati nella cassa forte per fare contenti i politicanti, pardon i politici, saranno regolarmente versati a chi di dovere. Shutdown e' un parola grossa che in realta' non significa un bel niente, se non la dimostrazione astrusa che in politica, signori miei, non si scherza. Strano, a vederli da vicino, ascoltare le loro lagnanze sembra proprio un giochetto da ragazzi, del tipo toccami il naso e ti faccio vedere chi sono io...I repubblicani non hanno numeri sufficienti nel Senato per passare una legge, ne hanno a bizzeffe nella Camera dei Deputati. Quest'ultima aveva dato l'OK: il governo avrebbe ricevuto i dollari necessari per mandare avanti la baracca, ma nel Senato, oltre a un gruppetto di senatori repubblicani che non digeriscono Trump, c'e' il bisogno di una diecina di voti dei democratici. Questi avevano richiesto di includere la decisione favorevole per gli ottocentomila immigrati entrati in USA irregolarmente, i repubblicani avevano risposto: ne parleremo il 5 marzo e arriveremo a una decisione. Niente da fare: o accetti la mia richiesta o "chiuderemo" il governo. Ridicoli entrambi i partiti. Lunedi il mondo statunitense riprendera' il proprio cammino e tra una settimana dieci giorni si incontreranno nuovamente per cercare di arrivare a un compromesso. Due arieti si scontreranno senza l'uso di elmetti. E tutto tornera' alla normalita'. Se normalita' veramente esiste in politica...

Benny Manocchia