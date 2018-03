Gli abruzzesi amati da cento milioni di americani

QUESTI SONO GLI ABRUZZESI AMATI DA 100 MILIONI DI AMERICANI. Sapevate che gli abruzzesi sparsi nel mondo oggi sono 1 milione 700 mila? Spesso, in un momento di riposo nella pazza Manhattan, mi sono chiesto: quanti sono gli abruzzesi negli Stati Uniti? Ho fatto le dovute ricerche arrivando alla conclusione che siamo piu' di trecento mila in America; molti impegnati nei lavori di campagna, poi muratori falegnami e al lavoro nei ristoranti. Non potendo approfondire la complessa situazione, ho pensato di soffermarmi sugli abruzzesi piu' famosi, quelli che sono amati da cento milioni di americani. Il gruppo piu' nutrito comprende i cantanti che vanno per la maggiore. Come per esempio Dean Martin (Dino Crocetti di Monteslvano), il piu' amato cantante-attore dagli abitanti di questa nazione. Una volta Dino mi confesso' che fino a sei anni a casa parlo' sempre in abruzzese. Poi comincio' a frequentare la scuola e soltanto allora imparo' l'inglese. Luisa Ciccone, in arte Madonna (aquilana) la piu grande artista del canto, sbalordi' (e continua tuttoggi) spettatori di mezzo mondo. Madonna viene spesso in Italia con i suoi figli perche' "devono vedere di persona quanto e' bella l'Italia!". Di Palena, arriva ora nella lista dei "campionissimi abruzzesi", Perry Como, gia' parrucchiere e poi adorato dalle donne per le sue canzoni melodiche e romantiche. Mario Lanza di Tocco Casauria, e' stato il piu' grande cantante lirico di anni fa. Mario si innamoro' dell'Italia e venne a vivere nella penisola per un lungo periodo di tempo. Da Scanno ora arriva a voi Henry Mancini, il compositore con successi internazionali, come per esempio "Moon River", considerato dai tecnici come la piu' bella canzone di tutti i tempi. John Fante, da Torricella, ha avuto enormi successi nella letteratura americana, lavorando spesso anche a Hollywood. Nel campo cinematografico, Alan Alda (Alfonso Joseph D'Abruzzo, confuso l'esatto paese abruzzese di provenienza) che il mondo intero conosce soprattutto per la serie tv MASH. Per la politica e' importante ricordare John Volpe (di Pescosansonesco) ex governatore del Massachusetts ed in seguito ministro, tanto amato dagli italiani in America per la sua devozione verso le "Little Italy" di questa nazione. Sono sicuro che ho lasciato qualche personaggio importante di casa nostra,che comunque prima o poi tireremo fuori.

Benny Manocchia