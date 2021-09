Giuseppe Bellelli è il nuovo capo della Procura di Pescara

A PESCARA TORNA BELLELLI. Il Plenum del Csm ha nominato come capo della Procura di Pescara Giuseppe Bellelli. Il magistrato ha riportato 14 voti contro gli 8 dell'altro candidato, Giampiero Di Florio. I due facevano parte del pool della procura pescarese guidata da Nicola Trifuoggi che nel 2008 conclusero l'indagine a carico di Ottaviano Del Turco per la "Sanitopoli" abruzzese. Bellelli è stato poi pm nel processo a carico di Montedison per la più grande discarica di veleni italiana, quella di Bussi sul Tirino. Bellelli attualmente dirige la procura di Sulmona, Di Florio quella di Vasto.

Questo quanto dichiarato da Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista: "Esprimo come cittadino pescarese gli auguri di buon lavoro a Giuseppe Bellelli che abbiamo avuto modo di apprezzare al fianco di Enrico Di Nicola e Nicola Trifuoggi per inchieste che hanno cercato di porre un freno alle propensioni criminogene assai presenti nella politica e nell'imprenditoria. La nostra comunità ha un forte bisogno di legalità e controllo sull'intreccio affari-politica che tanti danni ha prodotto. Al tempo stesso c'è bisogno di una magistratura fortemente ispirata dai principi garantisti sanciti dalla Costituzione".

E il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha dichiarato: "Porgo a nome mio personale e della giunta regionale che presiedo i migliori auguri per la nuova sfida professionale al dottor Giuseppe Bellelli, che il Csm ha nominato capo della Procura di Pescara. Chiamato all'importante compito di garantire il rispetto della legge, troverà sempre la Regione al suo fianco per il raggiungimento di questi obiettivi".

Redazione Independent