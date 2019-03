Giovanni Di Iacovo vice sindaco 'Joy Division' della citta' di Pescara?

Giovanni Di Iacovo, 43 anni, gia' brillante assessore alla Cultura potrebbe essere nominato vice sindaco delle 'pazienziana' città di Pescara al posto di Antonio Blasioli eletto alla Regione Abruzzo. La notizia non e' certa ma sono in corso riunioni tra i partiti di maggioranza che porterebbero ad un nuovo, ennesimo, assetto dell'esecutivo guidato da Marco Alessandrini. In ballottaggio c'è il solito Gianni Teodoro, assessore alla Polizia Municipale, sempre 'molto vivace' nel periodo elettorale e pre-elettorale. Sappiamo in effetti che si vota a maggio, con le europee, per il rinnovo delle cariche in seno alla città piu' grande d'Abruzzo che, nel prossimo futuro, potrebbe addirittura diventare la diciannovesima città metropolitana d'Italia. Il centrosinistra pescarese e' chiaramente in difficolta': le batoste plurime incassate dal famoso referendum del 4 dicembre sino alle ultime elezioni regionali in Sardegna e, ovviamente, Abruzzo hanno lasciato il segno.

Che succedera'?

In foto l'assessore Di Iacovo all'inaugurazione della mostra dell'artista pescarese Frisco (clicca qui per rivedere l'evento)

AGGIORNAMENTO: come anticipato da AbruzzoIndependent.it Giovanni Di Iacovo e' effettivamente il vice-sindaco della città di Pescara.

Nuova composizione della Giunta dopo le dimissioni di Blasioli, eletto in Consiglio Regionale:



Natarelli nuovo assessore, a Di Iacovo la carica di vicesindaco.



Verde Pubblico alla Marchegiani, l’Area di risulta interim del Sindaco







Ridefinita la composizione della Giunta con le dimissioni di Antonio Blasioli, eletto al Consiglio Regionale. L’assessore Giovanni Di Iacovo è stato nominato Vice Sindaco, mentre in Giunta Tonino Natarelli è subentrato a Blasioli in veste di assessore con le deleghe dei Lavori Pubblici, Manutenzione e Viabilità. La delega al Verde Pubblico è stata invece assegnata all’assessore Paola Marchegiani, che detiene già quella alla Riserva dannunziana, mentre la delega per l’Area di Risulta è stata trattenuta dal Sindaco. Avvicendamento anche sugli scranni del Consiglio dove diventa consigliere Mirko Frattarelli.







“A Blasioli il mio ringraziamento per il grande lavoro svolto per la città e per quello che lo aspetta alla Regione – così il sindaco Marco Alessandrini - A Natarelli, va il mio benvenuto, a lui il timone dei Lavori Pubblici e della Manutenzione, con un attivo di tanti lavori pubblici a vantaggio della città, svolti e in via di definizione che in questi anni siamo riusciti a varare nonostante le difficoltà che l’Ente ha dovuto affrontare.



Ho voluto raggruppare le deleghe al Verde affidandole a Paola Marchegiani che ha già quella alla Riserva dannunziana, anche qui con tante iniziative avviate dal Settore, non ultima la piantumazione dei 3.000 alberi donati alla città che ci apprestiamo ad eseguire nel mese di marzo.



In bocca al lupo, infine, al nuovo vicesindaco Giovanni Di Iacovo, sono certo che saprà rivestire con impegno e positività questo ruolo, come in questi anni ha dimostrato con il lavoro portato avanti per la Città”.

Redazione Independent